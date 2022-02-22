Глава МИД КНР предостерег США об опасности «полномасштабной конфронтации» между государствами

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22 февраля 2022, 10:27

Армия Китая, MOD Russia/ Globallookpress.com

Американская администрация Джо Байдена внедряет новую стратегию в Индо-Тихоокеанском регион, чем бросает вызов Китаю. Заявление об этом во вторник, 22 февраля, сделал министр иностранных дел КНР Ван И в беседе с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном.

«Недавно американская сторона представила так называемую новую «Индо-Тихоокеанскую стратегию», публично причислив Китай к главному вызову в регионе... Это явный сигнал о сдерживании развития Китая», − приводит пресс-служба МИД слова Ван И.

Внешнеполитическое ведомство КНР предупредило Вашингтон о рисках. Ведь «ожесточенная конкуренция» между государствами может перейти в «полномасштабную конфронтацию между Китаем и США».

Ван И подчеркнул также, что США ошибочно пытается сдерживать развитие Китая при помощи спекуляций вокруг Тайваня.

Напомним, 21 февраля издание Foreign Policy призвало власти США ввести санкции против Китая, если Россия нападёт на Украину.