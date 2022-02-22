Премьер Джонсон: пять российских банков попали под санкции Великобритании

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22 февраля 2022, 16:29

Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон сделал заявление о том, что Лондон ввёл санкции против пяти банков России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Английский премьер упомянул об этом во вторник, 22 февраля.

Джонсон уточнил также, что вводятся и персональные ограничения. В частности, под них среди прочих подпадают Геннадий Тимченко, Борис и Игорь Ротенберги. Этим бизнесменам запрещен въезд на территорию Британии, а их возможные активы внутри королевства будут заморожены.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Практически в этот же день президент России два указа о признании государств.

Ранее сегодня стало известно, что Запад отреагировал на решение признать независимость ЛНР и ДНР. Россию пугают жесткими санкциями.