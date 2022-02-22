Украинская армия вновь ударила по Донецку из РСЗО «Град»

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22 февраля 2022, 16:15

РСЗО Град, МЗС Украины/ globallookpress.com

По столице ДНР вновь ударили украинские войска, впервые за долгое время применили реактивную систему залпового оггня «Град», Информацию об этом оперативно сообщают во вторник, 22 февраля, в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Представитель республике в СЦКК уточнил, сто вооружённые формирования Украины впервые с 2018 года применили РСЗО «Град». Всего, по информации республиканских военных, по городу выпустили пять ракет. Также со стороны позиций ВСУ по столице ударили 12 артиллерийских снарядов калибром 122 мм.

Ранее сегодня стало известно, что под обстрел со стороны подконтрольной ВСУ зоны возле Горловки попала во вторник, 22 февраля, международная группа журналистов.