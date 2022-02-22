Под Горловкой группу международных журналистов накрыл огонь ВСУ

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22 февраля 2022, 13:23

Руины от обстрела, facebook.com/andriy.tsaplienko/ Global Look Press

Под обстрел со стороны подконтрольной ВСУ зоны возле Горловки попала во вторник, 22 февраля, международная группа журналистов. Информацию сообщает сообщил фотокорреспондент Александр Гаюк.

«Это было неподалеку от машины, которая была взорвана утром. В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в окопах старых, они затоплены водой, но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе. Всё хорошо», − цитирует слова журналиста Донецкое агентство новостей.

Под огонь украинских военных попали журналисты из США Патрик Ланкастер, Италии Витторио Ранжелони и из России Надежда Чичерова.

Патрик давно работает на фронтах Донбасса, он снял сюжет с места обстрела.

Напомним, 19 февраля главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила об обстреле съёмочной группы RT Arabic в населённом пункте Зайцево в Донбассе.

Ранее сегодня спикер НМ ДНР Эдуард Басурин отметил, что пока признание суверенитета республик Донбасса Россией не поменяло обстановки. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются.