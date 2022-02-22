Басурин: после признания Россией республик Донбасса «ничего не поменялось», армия Украины продолжает обстреливать ДНР

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22 февраля 2022, 11:38

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

После признания Российской Федерацией независимости республик Донбасса «ничего не поменялось», Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать ДНР. Об этом заявил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Ничего не поменялось, обстрелы продолжаются. Обстреливается практически вся территория республики. Применяется артиллерия, минометы. К сожалению, у нас есть погибшие гражданские и военные», — отметил Басурин.

Он добавил, что с утра на южном направлении ДНР атакует киевская артиллерия.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети разместили видео уничтожения противотанковыми ракетами грузовика со снарядами и блиндажа ВСУ.