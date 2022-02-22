Киевский журналист Гордон допустил вероятность полномасштабной войны России и Украины после признания Москвой ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 17:15

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Киевский журналист Дмитрий Гордон допустил вероятность полномасштабной войны между Россией и Украиной после признания Москвой независимого статуса ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз Гордон сделал в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия признала республики Донбасса «в тех границах, в которых они себя провозглашали».

Гордон полагает, что Москва обязательно введет в ДНР и ЛНР свои войска. По мнению журналиста, после этого может реализоваться сценарий, при котором подразделения РФ «попытаются овладеть» Мариуполем, Славянском, Краматорском и другими городами Донецкой и Луганской областей, которые сейчас контролирует Киев.

«При таком развитии событий это полномасштабная война, потому что там стоят хорошо вооруженные части украинской регулярной армии. Там сделано много укреплений, сооружений и так далее», — отметил Дмитрий Гордон.