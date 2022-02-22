Песков о территориях ДНР и ЛНР: «В тех границах, в которых они себя провозглашали»

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22 февраля 2022, 14:28

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признала республики Донбасса. Об этом рассказал во вторник, 22 февраля, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремлёвский чиновник отметил, что в случае признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР говорится о тех границах, которые были на момент провозглашения государств.

«В тех границах, в которых они себя провозглашали», − цитирует слова Пескова РИА Новости. Политик таким образом ответил на вопрос журналиста, признается ли независимость ЛДНР в существующих рамках или касается административных границ бывших Луганской и Донецкой областей.

Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что проблему административных границ ДНР и ЛНР будут решать после ратификации договора о дружбе с республиками Донбасса.