Песков о территориях ДНР и ЛНР: «В тех границах, в которых они себя провозглашали»

В Кремле ответили на вопрос, в каких границах Россия признала республики Донбасса. Об этом рассказал во вторник, 22 февраля, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кремлёвский чиновник отметил, что в случае признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР говорится о тех границах, которые были на момент провозглашения государств.
«В тех границах, в которых они себя провозглашали», − цитирует слова Пескова РИА Новости. Политик таким образом ответил на вопрос журналиста, признается ли независимость ЛДНР в существующих рамках или касается административных границ бывших Луганской и Донецкой областей.
Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что проблему административных границ ДНР и ЛНР будут решать после ратификации договора о дружбе с республиками Донбасса.