TG-канал «Сводки ополчения Новороссии» выложил видео ликвидации ракетой ДНР огневой точки ВСУ, обстреливавшей республику

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22 февраля 2022, 16:25

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Опубликовано видео ликвидации ракетой ДНР огневой точки Вооруженных сил Украины, обстреливавшей республику. Данный ролик выложил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».



«Управляемой ракетой бойцами ДНР уничтожена огневая точка ВСУ, с которой велся огонь по территории республики», — прокомментировал кадры TG-канал.

В каком районе Донбасса сделано видео, в процитированном посте не уточняется.

Как сообщалось ранее во вторник, российский политический эксперт Сергей Марков высказал точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты и Украина «фактически рады» признанию Москвой независимого статуса республик Донбасса.