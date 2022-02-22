Депутат ДНР Бердичевский: армия России заняла позиции на севере и на западе республики

Армия Российской Федерации заняла позиции на севере и на западе признанной Москвой ДНР. Об этом проинформировал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета республики.
«В договоре, который подписал Владимир Путин, есть пункт о том, что Россия окажет военную поддержку и гарантирует безопасность на территории ДНР и ЛНР. Поэтому российская армия уже пересекла границу республик и сейчас заняла позиции на севере и на западе ДНР», — отметил парламентарий.
По его словам, перед подразделениями РФ стоит задача «установить мир».
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что США и Украина «фактически рады» признанию Москвой независимости республик Донбасса.