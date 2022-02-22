Депутат ДНР Бердичевский: армия России заняла позиции на севере и на западе республики

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22 февраля 2022, 15:21

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации заняла позиции на севере и на западе признанной Москвой ДНР. Об этом проинформировал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета республики.

«В договоре, который подписал Владимир Путин, есть пункт о том, что Россия окажет военную поддержку и гарантирует безопасность на территории ДНР и ЛНР. Поэтому российская армия уже пересекла границу республик и сейчас заняла позиции на севере и на западе ДНР», — отметил парламентарий.

По его словам, перед подразделениями РФ стоит задача «установить мир».

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что США и Украина «фактически рады» признанию Москвой независимости республик Донбасса.