Депутат Рады, глава делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Чернев не исключил введения военного положения в Донбассе

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22 февраля 2022, 13:22

Егор Чернев, фото: facebook.com/cherneve

Глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Егор Чернев после признания Россией ДНР и ЛНР допустил введение военного положения в Донбассе.

Чернев заявил, что реакция Киева последует после того, как станет ясно - что примут палаты России, будем реагировать на это.

"Возможно и военное положение, но оно может быть ограничено двумя областями - Донецкой и Луганской", - заявил Чернев журналистам в Раде во вторник, 22 февраля.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил во вторник, что между Россией и новыми государствами ЛНР и ДНР подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Москва гарантировала обеспечивать их безопасность.