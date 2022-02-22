Вице-спикер парламента ЛНР Хорошилов: если Украина не отведет войска со всей территории Луганской области, «будут приняты меры»

Аргументы Недели → В мире 13+

22 февраля 2022, 12:49

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Если Украина не отведет войска со всей территории Луганской области, «будут приняты меры». Соответствующее заявление сделал Дмитрий Хорошилов, заместитель председателя Народного совета ЛНР.

«Наша территория — вся Луганская область, мы призовем Украину добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры», — отметил вице-спикер в разговоре с журналистами.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Москвой независимости ДНР и ЛНР. Как сообщалось ранее во вторник, парламентарий из ДНР Владислав Бердичевский проинформировал, что военные РФ уже пересекли границу республик Донбасса.