Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон и страны-союзники не планируют поставлять ядерное оружие на Украину

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22 февраля 2022, 11:12 Источник: Свободная пресса

Линда Томас-Гринфилд , фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Globallookpress.com

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объеденных Наций заявила, что Вашингтон не будет поставлять ядерное оружие на Украину.

Томас-Гринфилд отметила, что США и страны-союзники не имеют намерений поставлять ядерное оружие на Украину. Кроме того, постпред заверила, что Киеву оно не нужно.

Однако отказавшийся от ядерного оружия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь страну некому защитить и обеспечить необходимую безопасность ее жителям, передает газета "СП".

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал пустой бравадой желание Киева создать собственное ядерное оружие. При этом глава государства добавил, что Украине создать такое вооружение будет проще, чем другим странам, особенно при технологической поддержке зарубежных государств.