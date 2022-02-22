АВС: Вашингтон призвал Зеленского поскорее уехать во Львов

Власти Соединённых Штатов Америки порекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому в короткий срок перебраться из Киева во Львов. Такое сообщение появилось на сайте телекомпании АВС без указания источника своей информации.
Не указали американские журналисты и обоснования подобным рекомендациям. Зачем Владимир Зеленский должен срочно покидать украинскую столицу и почему должен расположиться во Львове, телеканал не уточнил.
Ранее сегодня власти Соединённых Штатов Америки отдали распоряжение перевезти оставшихся американских дипломатов на Украине в Польшу, куда переносится посольство.