Киев начал обострение на Донбассе сам. И шансов на то, что теперь Незалежная не упадёт в могилу, – очень мало

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22 февраля 2022, 08:55

Не успели отгреметь залпы мифического вторжения 16 февраля, как Россия объявила о том, что войска, сосредоточенные на Западном и Юго-Западном стратегических направлениях, будут постепенно отводиться в пункты постоянной дислокации. Были даже показаны некоторые эшелоны с техникой, отводившейся из приграничных районов. На фоне нараставшего напряжения это вызвало у многих вопросы.



Впрочем, западные наблюдатели и разведки не слишком поверили в данный ход, отмечая, что такой процесс мало влияет на общую численность войск. Однако украинцы, похоже, поверили в то, что «кот из дома вышел, можно и мышам в пляс».



И сразу же началось обострение. 17 февраля произошли обстрелы почти по всей линии боевого соприкосновения на Донбассе, где до того бравые украинские «киборги» сидели тихо, как тараканы в подполе. Причём в ход пошли как разрешённые по Минским соглашениям виды оружия, так и запрещённые – 120-мм миномёты, 122-мм и 152-мм орудия. Но, как уверены эксперты, в Киеве зря решили (или за них решили в убежавшем во Львов американском посольстве), что мышам и правда стоит пойти в пляс. Потому как кот никуда, собственно, далеко не уходил.



Для оправдания своих действий украинцы состряпали фейк про обстрел силами ЛНР детского садика близ станицы Луганской. Но он вышел очень топорным. В «обстрелянном» здании почему-то не вылетело ни одного стекла, не было ни единого следа осколков. Обе дыры от «мины» или «снаряда» выглядели так, как будто их пробивали кувалдой. Видимо, поэтому украинцы даже наблюдателей ОБСЕ ближе 50 метров к этому зданию не подпустили – опасались разоблачения.



На фоне всего этого 18 февраля руководство ДНР и ЛНР выступило с заявлениями о проведении временной эвакуации женщин и детей из опасных прифронтовых районов. Таковых может набраться до 700–900 тыс. человек. 19 февраля в республиках объявили мобилизацию, и в военкоматы сразу пошёл народ, причём массово.



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