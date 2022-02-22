Постпред Украины при ООН Кислица призвал решить проблему Донбасса через реализацию Минских соглашений

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22 февраля 2022, 08:03 Источник: РИА Новости

Сергей Кислица, фото: сайт ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Киев выступает за решение проблемы Донбасса через реализацию Минских соглашений и призывает Россию отменить признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Кислица отметил, что необходимо приложить все силы для урегулирования конфликта в Донбассе через имплементацию Минских соглашений. Постпред Украины напомнил об аналогичных словах замминистра иностранных дел России на заседании СБ четыре дня назад. Он призвал Москву вернуться за стол переговоров.

Ранее Кислица сообщил о требовании Киева от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.