Постпред Украины при ООН Кислица: Киев требует от России отменить признание ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 07:32 Источник: РИА Новости

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица, фото с сайта ООН

Постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Сергей Кислица сообщил о требовании Киева от России отменить решение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Украинский дипломат призвал Россию вернуться за стол переговоров.

Кислица выступил на Совбезе ООН. "Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности, посвященном украинской ситуации.

Украинские СМИ пишут, что во время заседания многие страны, в том числе США, Великобритания, Франция, выступили в поддержку Украины и осудили действия России. Они надеются на диалог и призывают Россию к нему.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением, и заявил, что необходимо незамедлительно признать суверенитет республик Донбасса. Сразу после обращения глава российского государства подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

США сегодня объявят новые санкции против России как ответ на признания Москвой ДНР и ЛНР.