Reuters: США сегодня объявят новые санкции против России как ответ на признания Москвой ДНР и ЛНР

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22 февраля 2022, 07:14 Источник: РБК

фото: pixabay.com

В Белом доме во вторник объявит новые антироссийские санкции как ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По данным Reuters, заявление о санкциях готовится с консультациями с союзниками и партнерами США. Агентство со ссылкой на заявление представителя администрации Джо Байдена, сделанное после объявления президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля признания ДНР и ЛНР, пишет:

«Мы планируем объявить новые санкции против России завтра как ответ на сегодняшние решения и действия Москвы». В Белом доме подчеркнули, что власти США координирует готовящееся заявление со своими союзниками и партнерами.

Владимир Путин вечером в понедельник, 21 февраля, вскоре после совещания Совбеза подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в тот же вечер заявил, что признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины.