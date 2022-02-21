Джонсон назвал признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права

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21 февраля 2022, 23:04 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил вечером в понедельник, что признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР является нарушением международного права и суверенитета Украины.

Борис Джонсон подчеркнул, что речь идет об очевидном нарушении международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также об отказе от Минских соглашений.

"Я думаю, что это очень плохое предзнаменование", – отметил британский премьер и добавил, что признание ДНР и ЛНР является сигналом о том, что ситуация развивается в "неправильном направлении". Джонсон заявил, что Великобритания будет делать все возможное, чтобы оказать поддержку украинскому народу.