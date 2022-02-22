Замгенсека ООН ДиКарло назвала переговоры «единственным способом» для преодоления разногласий по Украине

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совета Безопасности заявила, что переговоры – это единственный способ устранить разногласия между ключевыми игроками по урегулированию конфликта на востоке Украины.
«Переговоры - единственный способ устранить существующие разногласия между ключевыми игроками по вопросам региональной безопасности и урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с резолюцией 2202 Совета безопасности»,- пояснила она.
ДиКарло отметила, что в ООН крайне обеспокоены возможными последствиями последних событий. По ее словам, в условиях нынешних рисков и неопределенности необходимо вести диалог.
Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Во вторник США объявят новые антироссийские санкции.