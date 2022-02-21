ВСУ пять раз выстрелили из танка в направлении территории Донецкого аэропорта

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21 февраля 2022, 19:23 Источник: ТАСС

аэропорт, pixabay.com

Украинские силовики в воскресенье, 21 февраля, пять раз выстрелили из танка в направлении территории Донецкого аэропорта. Об этом заявили сегодня в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Уточняется, что в 18:20 по местному времени (совпадает с московским) обстрелу подверглась территория Донецкого аэропорта.

Отмечается, что украинские силовики с 15:50 до 16:25 обстреляли еще пять населенных пунктов. Для этих целей применялись стрелковое оружие и минометы калибров 82 мм и 120 мм. По населенному пункту Куликово было выпущено 12 снарядов из артиллерийских орудий калибра 122 мм.