За сутки позиции защитников ЛНР были обстреляны 42 раза

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20 февраля 2022, 19:42

Фото: Соцсети

ВСУ 42 раза открывала огонь по территории ЛНР в воскресенье. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию, озвученную в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, вечером в воскресенье: «Зафиксировано (еще) семь нарушений режима прекращения огня». Ранее было известно, что с начала суток зафиксировали 35 обстрелов территории ЛНР с украинской стороны. Таким образом, с учетом обновленных данных представительства самопровозглашенной республики в СЦКК, количество обстрелов со стороны ВСУ в воскресенье возросло до 42.

Отмечается, что обстрелам подверглись населённые пункты Приветное, Желобок, Молодежное, Золотое-5 и Донецкий. При обстрелах применялись: 122-мм гаубицы, 82-мм и 120-мм миномёты, станковые гранатометы СПГ-9 и крупнокалиберные пулемёты.