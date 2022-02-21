Новые взрывы прогремели в пригородах Луганска

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21 февраля 2022, 19:12 Источник: РИА "Новости"

Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

В пригородах Луганска вечером в понедельник, 21 февраля, раздаются новые взрывы. Соответствующую информацию сегодня предоставил корреспондент РИА "Новости", который находится на месте случившегося.

Информации о разрушениях и пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Напомним, в последние дни обстановка в Донбассе обострилась. Украинские власти игнорируют договоренности – на линии соприкосновения сосредоточена большая часть армии, которая регулярно обстреливает ополченцев, в частности, используя запрещенную технику.