Главы ДНР и ЛНР обратились к президенту России Путину с просьбой о признании независимости республик Донбасса

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21 февраля 2022, 16:52

Глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник, Alexander Rekun / globallookpress.com

Глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о признании независимости республик Донбасса.

«От имени всего народа, просим признать ДНР как независимое государство. Рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве с Россией», — говорится в обращении Пушилина.

С аналогичным обращением выступил сегодня Леонид Пасечник.

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе в последние дни фиксируется резкое обострение ситуации. Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что вероятность ввода армии РФ на территорию «бывшей Украины» очень высока.