Политолог Марков: вероятность ввода армии России на территорию «бывшей Украины» очень высока

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21 февраля 2022, 16:34

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Вероятность ввода армии Российской Федерации на территорию «бывшей Украины» очень высока. Соответствующую точку зрения в своем Telegram-канале высказал отечественный политолог Сергей Марков.

«Армия России уничтожила 5 солдат армии Украины и два БТР армии Украины. Они вторглись на территорию России. Сначала диверсионная группа. Потом БТР хотели их вывести», — написал о сегодняшнем инциденте в Ростовской области эксперт.

Также Марков отметил, что глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал критическим положение в республике из-за обстрелов со стороны киевских войск и диверсий.

«Очень высокая вероятность ввода армии России на территорию бывшей Украины», — резюмировал политолог.