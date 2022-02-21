Политолог Марков: вероятность ввода армии России на территорию «бывшей Украины» очень высока

Вероятность ввода армии Российской Федерации на территорию «бывшей Украины» очень высока. Соответствующую точку зрения в своем Telegram-канале высказал отечественный политолог Сергей Марков.
«Армия России уничтожила 5 солдат армии Украины и два БТР армии Украины. Они вторглись на территорию России. Сначала диверсионная группа. Потом БТР хотели их вывести», — написал о сегодняшнем инциденте в Ростовской области эксперт.
Также Марков отметил, что глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал критическим положение в республике из-за обстрелов со стороны киевских войск и диверсий.
«Очень высокая вероятность ввода армии России на территорию бывшей Украины», — резюмировал политолог.