В Народную милицию ЛНР прибыли свыше 400 добровольцев из России

В Народную милицию самопровозглашенной ЛНР прибыли более 400 добровольцев из Российской Федерации. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».
TG-канал написал, ссылаясь на пресс-службу Народной милиции ЛНР, что она приняла в свои ряды свыше 400 российских добровольцев.
Согласно имеющимся сведениям, в связи с объявлением всеобщей мобилизации в настоящий момент формируются дополнительные подразделения второго эшелона обороны республики.
Ранее в понедельник стало известно, что украинские военные обошли опорные пункты ДНР и прорвались на границу с Россией в районе села Кузнецы на юге Донбасса.