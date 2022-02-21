В Народную милицию ЛНР прибыли свыше 400 добровольцев из России

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21 февраля 2022, 15:04

Ополченцы Донбасса в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

В Народную милицию самопровозглашенной ЛНР прибыли более 400 добровольцев из Российской Федерации. Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

TG-канал написал, ссылаясь на пресс-службу Народной милиции ЛНР, что она приняла в свои ряды свыше 400 российских добровольцев.

Согласно имеющимся сведениям, в связи с объявлением всеобщей мобилизации в настоящий момент формируются дополнительные подразделения второго эшелона обороны республики.

Ранее в понедельник стало известно, что украинские военные обошли опорные пункты ДНР и прорвались на границу с Россией в районе села Кузнецы на юге Донбасса.