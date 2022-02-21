Боррель назвал ложной информацию о «зверствах» против населения Донбасса

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21 февраля 2022, 14:12

Жозеп Боррель, фото: Florian Gaertner/photothek.net via www.imago-images.de/ globallookpress.com

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что российские СМИ распространяют «ложные нарративы» о ситуации в Донбассе. Дипломат отметил, что в Европе не верят в «зверства» против жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Контролируемые государством российские медиа продолжают распространять ложные нарративы о так называемых зверствах против населения Донбасса»,- написал он в Twitter.

Боррель выразил уверенность, что слова глав самопровозглашенных республик о возможном нападении со стороны Украины «не имеют под собой основания».

Ранее сообщалось, что боеприпасом, выпущенным с украинской территории, был полностью разрушен погранпункт в Ростовской области.