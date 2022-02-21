Помпео назвал Путина «очень способным» политиком, который «четко выражает интересы РФ»

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21 февраля 2022, 13:42

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Бывший глава ЦРУ и Госдепартамента Майк Помпео, говоря о работе с президентом России Владимиром Путиным, назвал политика «отличным собеседником», который прекрасно информирован и четко выражает интересы своей страны.

Помпео отметил, что Путин «очень проницательный, очень способный». Экс-глава ЦРУ невероятно уважает российского лидера.

Бывший госсекретарь США признался, что его часто критиковали за такие высказывания.

«Я рассматриваю его [Путина] как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему»,- резюмировал Помпео в эфире телеканала C-SPAN.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.