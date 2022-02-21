Песков допустил возможность контактов Путина и Байдена

Аргументы Недели → Политика 13+

21 февраля 2022, 12:44

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не исключает возможность контактов президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. По его словам, при необходимости встречу можно оперативно согласовать.

«При необходимости, безусловно, президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах или телефонных, или личных. Это уже будет их решение»,- пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что на данный момент рано говорить об организации каких-либо встреч. Он пояснил, что проведение переговоров должно быть целесообразным для обеих сторон.

«Сейчас есть четкое, конкретное понимание о необходимости продолжения диалога на уровне иностранных министров»,- резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным после встречи госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, если Россия не «вторгнется» на Украину.