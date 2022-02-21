Псаки: Байден встретится с Путиным при условии, если Россия не вторгнется на Украину

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21 февраля 2022, 10:41

Джен Псаки, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент США Джозеф Байден готов к переговорам с российским президентом Владимиром Путиным после встречи госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова, если Россия не "вторгнется" на Украину.

Официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки заявила, что глава Белого дома "согласился встретиться с президентом Путиным вновь, если не произойдет вторжения", – передает Радио Sputnik.

Как уточнила Псаки, переговоры глав двух государств рассматриваются в качестве продолжения намеченных на 24 февраля консультаций госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В воскресенье, 20 февраля, у Путина состоялись телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который ранее приезжал в Москву в Кремль. Путин и Байден приняли предложение Макрона провести двусторонний саммит.