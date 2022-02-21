Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита

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21 февраля 2022, 08:33 Источник: РИА Новости

Владимир Путин и Джо Байден, фото: White House/Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона провести саммит. Об этом сообщили в понедельник, 21 февраля, в Елисеевском дворце.

«Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли идею такого саммита в принципе»,- пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что саммит состоится только в том случае, если Россия «не вторгнется» на Украину.

В Елисеевском дворце уточнили, что повестку саммита Путина и Байдена подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время их встречи 24 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила встречу президентов.

Ранее сообщалось, что команда нацбезопасности США проинформировала Байдена о «возможности нападения России на Украину в любое время».