Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Горловки минами калибра 120 мм

В воскресенье, 20 февраля, украинские силовики обстреляли в самопровозглашенной Донецкой народной республике три населенных пункта Горловку, Озеряновку и Старомихайловскую.
В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ применяли запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров.
По данным центра, по этим населенным пунктам было выпущено 16 мин калибра 120 мм и другие снаряды, в период с 16.36 до 16.52.
Главы ДНР и ЛНР в связи с угрозой от Киева ранее объявили эвакуацию граждан в Ростовскую область. Вчера Пушилин и Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.
Два дня назад СМИ писали, что под Горловкой военные самопровозглашенной ДНР столкнулись в стрелковом бою с пошедшей на прорыв пехотой Вооруженных сил Украины