Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Горловки минами калибра 120 мм

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20 февраля 2022, 18:17

украинские военные, фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA

В воскресенье, 20 февраля, украинские силовики обстреляли в самопровозглашенной Донецкой народной республике три населенных пункта Горловку, Озеряновку и Старомихайловскую.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что ВСУ применяли запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров.

По данным центра, по этим населенным пунктам было выпущено 16 мин калибра 120 мм и другие снаряды, в период с 16.36 до 16.52.

Главы ДНР и ЛНР в связи с угрозой от Киева ранее объявили эвакуацию граждан в Ростовскую область. Вчера Пушилин и Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации в республиках.

Два дня назад СМИ писали, что под Горловкой военные самопровозглашенной ДНР столкнулись в стрелковом бою с пошедшей на прорыв пехотой Вооруженных сил Украины