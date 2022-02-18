Под Горловкой военные ДНР столкнулись в стрелковом бою с пошедшей на прорыв украинской пехотой

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2022, 14:58

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Под Горловкой военные самопровозглашенной ДНР столкнулись в стрелковом бою с пошедшей на прорыв пехотой Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«В стороне Горловки прорывается пехота ВСУ! Идет пехотный стрелковый бой!» — говорится в появившейся сегодня днем публикации канала.

Его авторы уточняют, что столкновение произошло в районе поселка Пантелеймоновка, который расположен в десяти километрах к югу от Горловки.

«Жители в подвалах, детей из школы №19 эвакуируют. Учитывая месторасположение поселка, это очень тревожный знак, свидетельствующий о полной готовности ВСУ к силовому сценарию решения "донецкого вопроса"», — отмечается в посте.

Как сообщалось ранее в пятницу, Народная милиция ЛНР заявила, что украинская армия готовит прорыв обороны у Светлодарской дуги.