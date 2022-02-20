Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не готовит провокаций против России и хочет мира

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20 февраля 2022, 15:38 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, Bernd von Jutrczenka/ Globallookpress.com

Дмитрий Кулеба, украинский министр иностранных дел, заявил, что Украина не готовит обстрелов и провокаций против России. Глава МИД Украины заявил, что Киев хочет мира. Кулеба на брифинге сказал следующее: "Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций или провокации, диверсий, обстрелов территории Российской Федерации. Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру".

По словам Кулебы, в Киеве видят, что происходит на фронте, что делает Россия. "Но дипломатия продолжает работать", - заявил он. Глава украинского МИД заверил, что Киев "будет делать все для того, чтобы удержать Россию на дипломатическом треке".

В то же время министр заявил, что Украина сейчас сильна как никогда с 2014 года и "готовится к любому сценарию".

Кулеба подчеркнул, что Киев требует международного расследования якобы попадания украинских снарядов на территорию России.