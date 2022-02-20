Sohu: российские истребители Су-35 «действительно напугали» пилотов самолета-разведчика США над Средиземным морем

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20 февраля 2022, 13:33 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Российские истребители Су-35 «действительно напугали» пилотов самолета-разведчика Соединенных Штатов в небе над Средиземноморьем. Об этом говорится в материале китайского сайта Sohu.

Несколько дней назад издание The Wall Street Journal (WSJ) проинформировало, что «военные самолеты США и России пролетели в опасной близости друг от друга в трех отдельных инцидентах на выходных над Средиземным морем». По данным WSJ, воздушные происшествия «были связаны с выходом российских истребителей Су-35 на траекторию полета» разведывательного борта Boeing P-8A Poseidon.

«Су-35 действительно напугали американских пилотов. Этот российский истребитель способен без труда уничтожить самолет ВВС США», — пишет, комментируя случившееся, Sohu.

Как отмечается в процитированной публикации, РФ «в очередной раз показала, что ни одна страна мира не способна противостоять ей лоб в лоб».

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Евгений Сатановский допустил возможность провокации Штатов со взрывом на Чернобыльской АЭС с целью втянуть Москву в военное противостояние на украинской территории.