Министр обороны Турции Акар: часть новостей о военных действиях на Украине - дезинформация

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20 февраля 2022, 11:27 Источник: ТАСС

Министр обороны Турции Хулуси Акар, Xinhua/globallook.com

К сообщениям средств массовой информации о военной активности в районе Донбасса необходимо относиться осторожно, поскольку многие из них являются дезинформацией. Об этом в воскресенье заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс. В связи с этим необходимо предотвратить появление ряда нежелательных ситуаций», — цитирует Акара газета Sabah.

Глава Минобороны Турции высказался также об искреннем желании, чтобы страны на побережье Черного моря «жили в безопасности и комфорте».

Ранее в воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила о создании центра правительственной информации по ситуации вокруг Украины, деятельность которого будет направлена на борьбу с «российской дезинформацией».