Мобильный оператор «Лугаком» предупредил о возможном отключении интернета и сотовой связи на всей территории ЛНР

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20 февраля 2022, 09:46 Источник: ТАСС

Вышка сотовой связи, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В ближайшее время на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возможно отключение мобильной связи и интернета «в связи со сложившимися обстоятельствами», сообщила в воскресенье пресс-служба компании «Луганские коммуникации».

«Во исполнение указа главы ЛНР об объявлении всеобщей мобилизации и решения штаба территориальной обороны сотрудники государственного унитарного предприятия «Луганские коммуникации» прибыли в военные комиссариаты ЛНР. В связи со сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи «Лугаком» и интернета на всей территории республики», - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Ранее со ссылкой на телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии» сообщалось, что в воскресенье утром военнослужащие ВСУ попытались атаковать позиции ЛНР в районе села Пионерское под Луганском и уничтожили не менее пяти жилых домов.