Военные Украины попытались атаковать позиции ЛНР в районе села Пионерское под Луганском и уничтожили не менее пяти жилых домов

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20 февраля 2022, 09:11

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военнослужащие Вооруженных сил Украины попытались атаковать позиции непризнанной ЛНР в районе села Пионерское под Луганском и уничтожили не менее пяти жилых домов. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии».

«79 одшбр ВСУ сегодня утром предприняла попытку атаковать позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Пионерское. Огнем ВСУ уничтожены не менее пяти жилых домов», — говорится в процитированном посте.

Согласно имеющимся сведениям, есть жертвы среди гражданского населения.

Ранее сегодня сообщалось, что бойцы ДНР ударили из систем «Град» по украинским силам в районе Светлодарской дуги и разбили наблюдательный пункт и блиндажи противника.