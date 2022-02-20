Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле крупнокалиберными минами химзавода в Донецке

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20 февраля 2022, 08:35 Источник: РИА "Новости"

вооруженный человек в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило утром 20 февраля, что украинские силовики вновь открыли огонь в Донбассе.

Согласно последней информации, на сей раз под обстрел попал Донецкий казенный завод химических изделий – ВСУ выпустили по зданию восемь мин. Кроме того, двенадцать мин были выпущены по поселку Спартак. Уточняется, что речь идет о снарядах калибром 120 миллиметров, что запрещено Минскими соглашениями.

В представительстве уточнили, что до этого, начиная с полуночи, украинские силовики обстреляли территорию ДНР восемнадцать раз, в общей сложности выпустив 204 снаряда калибром 120 и 122 миллиметра.