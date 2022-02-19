Генсек ОДКБ Станислав Зась: конфликт в Донбассе может быть урегулирован только дипломатическим путем

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19 февраля 2022, 22:38 Источник: ТАСС

Станислав Зась, Kremlin Pool/globallook.com

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась считает, что конфликт вокруг Донбасса может быть урегулирован только дипломатическим путем, однако ситуация развивается в «опасном» направлении.

«Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность», - заявил Зась в интервью агентству Reuters.

Журналисты поинтересовались у генсека ОДКБ также возможностью введения миротворцев организации в зону конфликта.

«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», - заявил Зась.