Глава МИД ФРГ Бербок: угроза войны на Украине реальна

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2022, 16:51 Источник: РИА Новости

Анналена Бербок, Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/globallookpress.com

Угроза войны на Украине реальна, но принято ли окончательное решение об этом – неизвестно. Такое заявление на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Глава германской дипломатии сказала: "Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза Украине очень реальна".

По словам Бербок, "она уже сейчас имеет очень реальное воздействие на инвестиции, воздушное сообщение, рабочие места и ежедневную жизнь людей на Украине". Самопровозглашенные ДНР и ЛНР начали эвакуацию своих граждан. Тысячи людей уехали из Донбасса в Россию.

Два взрыва в субботу произошли на территории Ростовской области в России недалеко от границы с Украиной.