Сайт Baijiahao: появление 24 боевых кораблей России в Японском и Охотском морях «стало сигналом» для властей в Токио

Появление 24 боевых кораблей Российской Федерации в акватории Японского и Охотского морей «стало сигналом» для властей в Токио. На это указывается в материале китайского портала Baijiahao.
Некоторое время назад глава правительства Японии Фумио Кисида допустил возможность того, что восточноазиатская страна введет санкции в отношении РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Авторы Baijiahao полагают, что с помощью данной угрозы Кисида решил отомстить Москве за то, что не получилось завладеть подконтрольными ей Курильскими островами.
Сайт отмечает, что в ответ российский флот начал кружить «вокруг» Японии. В Японское и Охотское моря вышли 24 боевых корабля РФ.
«Появление кораблей стало сигналом для Японии», — говорится в процитированной публикации.
Как сообщалось ранее в субботу, бывший американский офицер Скот Риттер заявил, что атомная субмарина США, проникшая в территориальные воды России возле Курил, вела разведку.