Сайт Baijiahao: появление 24 боевых кораблей России в Японском и Охотском морях «стало сигналом» для властей в Токио

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19 февраля 2022, 16:09 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Появление 24 боевых кораблей Российской Федерации в акватории Японского и Охотского морей «стало сигналом» для властей в Токио. На это указывается в материале китайского портала Baijiahao.

Некоторое время назад глава правительства Японии Фумио Кисида допустил возможность того, что восточноазиатская страна введет санкции в отношении РФ в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Авторы Baijiahao полагают, что с помощью данной угрозы Кисида решил отомстить Москве за то, что не получилось завладеть подконтрольными ей Курильскими островами.

Сайт отмечает, что в ответ российский флот начал кружить «вокруг» Японии. В Японское и Охотское моря вышли 24 боевых корабля РФ.

«Появление кораблей стало сигналом для Японии», — говорится в процитированной публикации.

Как сообщалось ранее в субботу, бывший американский офицер Скот Риттер заявил, что атомная субмарина США, проникшая в территориальные воды России возле Курил, вела разведку.