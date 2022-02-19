Бывший американский офицер Скотт Риттер: атомная субмарина США, проникшая в воды России у Курил, вела разведку

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19 февраля 2022, 14:55 Источник: «ПолитРоссия»

Подводная лодка, US Navy / globallookpress.com

Атомная подводная лодка Соединенных Штатов, проникшая в территориальные воды Российской Федерации у Курильских островов, вела разведку. Об этом заявил бывший американский офицер Скот Риттер.

В прошлую субботу силы РФ обнаружили возле Курил субмарину типа Virginia. В информации, распространенной российским Минобороны, говорится, что фрегат «Маршал Шапошников» применил в отношении корабля-нарушителя «соответствующие средства». После этого подлодка ушла в нейтральные воды, включив максимальную скорость.

«У меня нет никаких сомнений в том, что 12 февраля 2022 года американская ударная подводная лодка класса “Вирджиния” (скорее всего, “Миссури") выполняла миссию по сбору разведывательных данных», — отметил Риттер.

По его словам, вызывает тревогу то, что флот США продолжает проводить «опасные» разведывательные миссии в Тихом океане с использованием ударных субмарин в период высокой напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщалось ранее в субботу, военный эксперт Владимир Евсеев предрек, что Россия займется вопросом создания бесполетной зоны над Великобританией, если эта страна «продолжит вести себя вызывающе».