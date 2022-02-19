Эксперт Евсеев: Россия займется вопросом создания бесполетной зоны над Великобританией, если она «продолжит вести себя вызывающе»

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19 февраля 2022, 11:46 Источник: «Украина.ру»

Тобиас Эллвуд в Верховной Раде Украины, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Российская Федерация займется вопросом создания бесполетной зоны над Великобританией, если эта страна «продолжит вести себя вызывающе». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил отечественный военный эксперт Владимир Евсеев.

Он прокомментировал заявление главы комитета по обороне британского парламента Тобиаса Эллвуда, предложившего установить над Украиной бесполетную зону, чтобы защитить ее от «вторжения» Москвы.

По словам Евсеева, «если Великобритания продолжит вести себя вызывающе и нарушать территориальные воды России, то Россия займется вопросом о создании бесполетной зоны над Великобританией».

«Этот ответ будет в стиле британских депутатов», — указал аналитик.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Юрий Дудкин выступил с утверждением, согласно которому президент США Джо Байден «отдал приказ» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наступать в Донбассе.