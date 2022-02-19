Глава МИД Франции в разговоре с Лавровым выразил глубокую озабоченность эскалацией на востоке Украины

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19 февраля 2022, 13:57

Жан-Ив Ле Дриан, фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallookpress.com

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил глубокую озабоченность эскалацией на востоке Украины в последние дни. Об этом сообщили в пресс-службе французского МИД в субботу, 19 февраля.

В МИД Франции отметили, что многочисленные нарушения режима прекращения огня, констатированные миссией ОБСЕ, противоречат обязательствам, взятым в ходе контактов в «нормандском формате».

Ле Дриан выразил уверенность, что европейские страны ответили бы обширными санкциями на такое посягательство. Дипломат добавил, что Франция выполнит надлежащие обязанности. Также Париж готов внести свой вклад в переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США, заключил он.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что признаков деэскалации ситуации на Украине пока не видно.