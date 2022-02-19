Генсек НАТО после заявлений России не увидел признаков деэскалации вокруг Украины

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19 февраля 2022, 12:55 Источник: РИА Новости

Йенс Столтенберг, фото: European Union/XinHua/ globallookpress.com

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что признаков деэскалации ситуации на Украине пока не видно.

«Несмотря на заявления Москвы, мы пока не видим признаков деэскалации, напротив, наращивание российских военных сил продолжается»,- высказал он.

Напомним, что российская сторона «по различным причинам» отказалась принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила мнение, что конференция все больше превращается в «трансатлантический форум», тем самым теряя свои инклюзивность и объективность.

Мероприятие проходит в очном формате 18-20 февраля.