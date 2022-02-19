Бойцы ДНР уничтожили украинский военный грузовик в ходе ответной атаки в Донбассе

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19 февраля 2022, 10:15

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Бойцы самопровозглашенной ДНР уничтожили украинский военный грузовик в ходе ответной атаки в Донбассе. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Сводки ополчения Новороссии».

«Военный грузовик КАМАЗ-4118 украинской армии был уничтожен в результате ответного огня республиканских сил НМ ДНР. Предварительно, машина была поражена на юге республики. Позиции украинских военных были оборудованы внутри опустевшего водохранилища», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал, что Россия признает независимый статус ДНР и ЛНР, «если будет масштабная война в Донбассе».