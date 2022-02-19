Baijiahao: замглавы МИД РФ Вершинин опроверг планы «вторжения» на Украину, заставив Блинкена «брызгать слюной в Совбезе ООН»

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19 февраля 2022, 09:45 Источник: «ПолитРоссия»

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Sven Hoppe / globallookpress.com

Заместитель руководителя МИД Российской Федерации Сергей Вершинин опроверг планы Москвы по «вторжению» на Украину, заставив американского государственного секретаря Энтони Блинкена «брызгать слюной в Совбезе ООН». Об этом пишет китайский портал Baijiahao.

В четверг, 17 февраля, Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, посвященное ситуации, сложившейся вокруг Украины. В ходе сессии глава Госдепартамента Соединенных Штатов Блинкен снова обвинил Россию в намерении «вторгнуться» на территорию соседней страны. Сергей Вершинин опроверг заявление американского дипломата и напомнил, что войска РФ завершили учения и отходят от западных границ.

«Это заставило Блинкена перейти на крик и брызгать слюной в Совбезе ООН… Он начал требовать, чтобы Россия доказала, что она не будет "вторгаться" на Украину», — отмечает Baijiahao.

Как указывает сайт, «требование Блинкена можно описать китайской поговоркой: вскрыть живот, чтобы посмотреть, сколько в нем мисок лапши».

«Есть ли лапша в животе или нет — неважно. Все, что волнует США, — смогут ли они вскрыть брюхо России», — говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Владимир Евсеев высказал прогноз, согласно которому Москва признает независимый статус самопровозглашенных ДНР и ЛНР, «если будет масштабная война в Донбассе».