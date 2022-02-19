Депутат бундестага Мютцених обвинил посла Украины в Германии Мельника в «переходе границ»

Аргументы Недели → В мире 13+

19 февраля 2022, 07:59 Источник: Funke

Бундестаг, фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что украинский посол Андрей Мельник своим требованием канцлеру ФРГ Олафу Шольцу предъявить ультиматум президенту РФ Владимиру Путину «перешел границы».

«Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы»,- высказал он.

По словам Мютцениха, украинское правительство знает, что Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и Минских соглашений.

При этом Мельник просил канцлера ФРГ Олафа Шольца предъявить «ультиматум» президенту РФ Владимиру Путину в целях отвода российских сил от границы, а также начать поставлять оружие на Украину. Дипломат призвал Мютцениха прекратить «учить посла суверенного государства, заставлять его замолчать и даже запугивать его».

Ранее Шольц рассказал, что финансовая поддержка Украины продолжится, но поставок вооружения Киеву не будет.