Больше половины жителей ФРГ высказались против вступления Украины в НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

18 февраля 2022, 14:57 Источник: "Московский комсомолец"

Флаги ФРГ и НАТО, Reiner Zensen/globallook.com

Большинство жителей Германии возражают против вступления Украины в НАТО. Об этом говорят результаты исследования, проведенного институтом Infratest dimap. Данные опроса приводит издание Tagesschau.

В исследовании, проведенном 15 и 16 февраля приняло участие 1202 респондента. О своем неодобрении членства Украины в Североатлантическом альянсе заявили 53% опрошенных, при этом 22% в принципе против вступления страны в НАТО, а 31% считает что для этого пока не время.

За членство Украины в НАТО высказались 28% опрошенных, а 19% респондентов не стали отвечать на этот вопрос.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет получить четкий ответ НАТО о перспективах членства Украины в альянсе.