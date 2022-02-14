Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев хочет получить четкий ответ НАТО о перспективах членства Украины в альянсе

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14 февраля 2022, 12:42 Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Mykola Tys/Keystone Press Agency

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 14 февраля, заявил, что Киев хочет видеть заявление Североатлантического альянса о перспективах членства страны в организации.

Комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны", Михаил Подоляк отметил, что украинская сторона хочет видеть четкий ответ о перспективе членства в альянсе – никаких других обсуждений этого вопроса нет.

По словам главы офиса Владимира Зеленского, текущая ситуация является очень напряженной, вследствие чего все позиции должны быть аккуратными и четкими.