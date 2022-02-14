Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киев хочет получить четкий ответ НАТО о перспективах членства Украины в альянсе

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 14 февраля, заявил, что Киев хочет видеть заявление Североатлантического альянса о перспективах членства страны в организации.
Комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны", Михаил Подоляк отметил, что украинская сторона хочет видеть четкий ответ о перспективе членства в альянсе – никаких других обсуждений этого вопроса нет.
По словам главы офиса Владимира Зеленского, текущая ситуация является очень напряженной, вследствие чего все позиции должны быть аккуратными и четкими.